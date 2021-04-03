بعثة الزوراء تصل غداً للقاء الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تصل بعثة فريق الزوراء العراقي، غداً، استعداداً لمواجهة الوحدة، الأربعاء المقبل، في مباراة الملحق المؤهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتضم البعثة 23 لاعباً، اختارهم راضي شنيشل المدير الفني للفريق، ومن المقرر خوض الفريق حصتين تدريبيتين غداً وبعد غد، باستاد آل نهيان، قبل المواجهة المصيرية.

ويتأهل الفائز من مواجهة الوحدة والزوراء، إلى المجموعة الخامسة، التي تضم بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي، الذي يستضيف مباريات المجموعة، في الفترة من 14 وحتى 30 الجاري، وعيّن الاتحاد الآسيوي طاقم حكام بحرينياً لإدارة المباراة، بقيادة نواف شكر الله، ويعاونه على الخطوط محمد جعفر وعبد الله صالح، وعمار محفوظ حكماً رابعاً.

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