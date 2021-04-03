منتخب الإمارات يتأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: وام

تأهل منتخب الإمارات لكرة القدم الإلكترونية إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا ليواجه شقيقه السعودي غدا " الأحد " في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

جاء تأهل منتخبنا بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط حققها خلال مشواره في البطولة التي انطلقت أمس بعدما فاز على منتخب الكويت بمجموع مباراتيهما في البلاي ستيشن وإكس بوكس بنتيجة / 9 – 6 / وعلى منتخب قطر بنتيجة / 9 – 3 /، فيما خسر أمام منتخب السعودية بنتيجة / 6 – 2 /.

و في مباريات اليوم الثاني التي جرت اليوم تعادل إيجابياً مع منتخبي قطر والكويت بمباراة لمباراة، وخسر أمام منتخب السعودية بنتيجة / 6 – 3 /.

وحسب لائحة البطولة يلتقي صاحبا المركزين الأول والثاني في الترتيب العام بالمباراة النهائية لتحديد البطل، فيما يلتقي صاحبا المركزين الثالث والرابع في مباراة تحديد المركز الثالث.

و حرص حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا يرافقه المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على التواجد في مقر الاتحاد بدبي لمتابعة المباريات والالتقاء باللاعبين المشاركين وهم عمر عبدالله الشامسي، وحمد أحمد الحمادي، وراشد عبيد الزعابي، وإبراهيم أحمد العوضي.

و أشاد الطاير بجهود جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية وحرصها على نشر اللعبة في الدولة مؤكدا دعم اتحاد كرة القدم لهذه اللعبة والمساهمة في تطويرها من خلال إقامة البطولات و المسابقات المختلفة وتوفير كل الإمكانيات للاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركات الخارجية..

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لمنتخبنا في المباراة النهائية أمام شقيقه المنتخب السعودي غداً.

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