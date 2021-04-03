حميد الطاير رئيساً للجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا للكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم اختيار حميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيساً للجنة الإعلام والتسويق في الاتحاد إلى جانب عضوية اللجنة التنفيذية، وتم ضم كل من سيف ماجد المنصوري وخلفان جمعة بلهول عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنتي المسابقات والتطوير باتحاد غرب آسيا، وحمدة الشامسي رئيس قسم القيد والتسجيل باتحاد الكرة، للجنة القانونية، وعبدالمنعم سويدان للجنة الانتخابات، فيما تشغل أمل بوشلاخ عضو إدارة اتحاد الكرة منصب نائب رئيس لجنة كرة السيدات.

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية مناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها بطولة الرجال العاشرة المقررة في الإمارات والتي تم تأجيلها من بداية العام الحالي إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقاً، ومقترحات مواعيد بطولة تحت 23 عاماً وبحث إمكانية إقامة بطولة الشباب الثانية نوفمبر 2021، بطولة الناشئين الثامنة المقترح موعدها أكتوبر المقبل بضيافة الاتحاد السعودي.

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