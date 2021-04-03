«العميد» ينتفض في شباك «الزعيم» والثالث للفرسان بـ «ريمونتادا»

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، علي الظاهري، محمد صادق، إيهاب زهدي

انتفض فريق النصر أمس بثلاثية في شباك العين، مستفيداً من أخطاء دفاع منافسه الكارثية بالشوط الثاني، ليفوز 3 - 1 باستاد هزاع بن زايد، ضمن مباريات الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذا الفوز تقدم «العنيد» إلى المركز الرابع رافعاً رصيده إلى 42 نقطة، في حين تجمد العين عند 37 نقطة، سجل أهداف النصر كل من ضياء سبع «ق 39»، وجبرائيل فالنتيني «ق 79»، وتيغالي «ق 88»، وأضاع توزي ركلة جزاء للنصر في الشوط الأول، في حين سجل للعين بندر الأحبابي «ق 45».

وقبل بداية المباراة ارتدى لاعبو الفريقين قمصاناً عليها صورة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: ووقف الجميع دقيقة حداد.

وقلب شباب الأهلي، تأخره أمام ضيفه الفجيرة بهدفين نظيفين، إلى فوز صعب وغالٍ 3 - 2 في «ريمونتادا» باستاد راشد، وسجل لـ «فرسان دبي» إيغور جيسوس ومحمد جمعة «بيليه» وجلال الدين ماشاربيوف في الدقائق 39 و52 و90، وأضاع كارلوس إدواردو، ركلة جزاء في الدقيقة 79، وأحرز للفجيرة دوغلاس كوتينهو وأولابي في الدقيقتين 3 و32، ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث.

وسقط الهولندي هينك تين كات، في أول اختبار له بعد عودته لتدريب الوحدة، وخسر «العنابي» في عقر داره أمام اتحاد كلباء،1 - 0 يهدف أحمد عامر في الدقيقة 26.

وحسم التعادل 2 - 2 مواجهة حتا والظفرة باستاد حمدان بن راشد وجاء التعادل بطعم الخسارة لـ «الإعصار» وظلت حساباته في البقاء معقدة رغم وصوله للنقطة التاسعة ووصل الظفرة إلى 21 نقطة في خطوة لتأكيد بقائه مع المحترفين، ورفع السنغالي ديوب رصيده إلى 100 هدف، في دورينا بتسجيله الهدف الأول للظفرة «ق 8» وأضاف محمد الجنيبي الهدف الثاني للفريق «ق 76»، بينما سجل هدفي حتا البرازيلي جوناثان دي جيسوس «ق 47 و53».

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