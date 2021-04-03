العروبة يعزز صدارته لـ «الأولى» بالنقطة 37

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عزز العروبة صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه أمس على مسافي 3 - 0 في الجولة 19، مقترباً خطوة مهمة من الصعود لدوري المحترفين، وموسعاً الفارق بينه وبين البطائح إلى 3 نقاط، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق سعيد عبيد وفتحي ساخي «هدفين» في الدقائق 61، 67، 75، ووصل «الأخضر» إلى 37 نقطة.

وواصل العربي صحوته محققاً فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب ضيفه مصفوت بنتيجة 4 - 3 في مباراة متقلبة الأطوار، وأحرز أهداف الفائز كل من باولو سيلفا، هدفين، وفنسيوس لوبيز، هدفين، وأحرز ثلاثية مصفوت برونو ديبال وجاردل اوليفيرا وسعود فرج، وبهذه النتيجة رفع العربي رصيده إلى 25 نقطة.

وخيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على نتيجة مباراة الحمرية والتعاون أحرز للحمرية لوان سانتوس، وللتعاون محمد سعيد.

وتقام اليوم مباراتان، ويلعب الإمارات مع دبا الحصن، ويتطلع «الصقور» لاسترداد الوصافة واستغلال غياب البطائح عن مباريات الجولة، ويلتقي دبا الفجيرة مع الذيد

ويسعى «النواخذة» إلى الفوز وتقليص الفارق بينه وبين فرق المقدمة.

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