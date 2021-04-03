مبخوت وكودجو يتنافسان آسيوياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعبين من دوري الخليج العربي، للمنافسة على جائزة أفضل لاعب لشهر مارس الماضي، في دوريات منطقة غرب آسيا، وهما علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والتوغولي لابا كودجو مهاجم العين.



ويتنافس الثنائي مع كل من رومارينيو دا سيلفا من الاتحاد السعودي، وياسر الشهراني من الهلال السعودي، وحسن الهيدوس من السد، ومهدي عبد الجبار من المنامة، ومحمد عبد الزهرة من النجف العراقي، ومحمد الواكد من الجيش السوري، وتامر صيام من شباب الخليل الفلسطيني، وعدي الدباغ من العربي الكويتي، ومصطفى أبو مسامح من الجليل الأردني.



وتحدث الاتحاد الآسيوي عبر تقريره على موقعه الرسمي عن علي مبخوت، موضحاً أن نجم الجزيرة واصل تقديمه لمستويات مميزة للغاية، بعد أن سجل 4 أهداف في دوري الخليج العربي، كما سجل «هاتريك» في اللقاء الودي الذي جمعه منتخب الإمارات مع نظيره الهندي استعداداً للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



بينما أوضح الاتحاد القاري، أن لابا كودجو، اختارته رابطة المحترفين الإماراتية، كأفضل لاعب الشهر الماضي، بعد أن سجل 4 أهداف ساهمت بتقدم فريقه نحو المركز السادس، ويتشبث بآماله في حجز مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.



وأشار الاتحاد الآسيوي في تقريره إلى أن الشهر الماضي، شهد حسم عدة ألقاب في منطقة غرب آسيا، في حين دخلت بقية البطولات المراحل النهائية لتحديد المتوجين، وأن الباب مفتوح أمام الجماهير للتصويت واختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن شهر مارس الماضي، من خلال القائمة المختارة من قبل الاتحاد القاري، بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز