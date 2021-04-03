الشارقة وبني ياس.. أهل القمة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

تحمل مواجهة الشارقة وضيفه بني ياس في الثامنة والربع من مساء اليوم باستاد الشارقة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي شعار تأكيد الصدارة بالنسبة للضيف «السماوي» صاحب الـ 48 نقطة ورد الاعتبار لحامل اللقب الشارقة صاحب الـ 41 نقطة، بعد خسارته في الدور الأول بهدف، زيادة على أن الشارقة يتطلع لتصحيح أوضاعه بعد عثراته في الدور الثاني والتي تسببت في تراجع الفريق للمركز الثالث، ويفتقد الشارقة لجهود محترفه البرازيلي ويلتون سواريز بسبب الإصابة، وعدم تمكنه من استكمال الموسم.



ورغم تأثير غياب سواريز الذي سجل 13 هدفاً مع الفريق في الدوري، إلا أن المدير الفني عبد العزيز العنبري، أكد قدرة الفريق على تعويضه في وجود خيارات جيدة من اللاعبين مؤكداً أن سواريز لاعب مؤثر داخل أو خارج الملعب ويتمنى عودته قريباً، ولكنه ثقته في جميع اللاعبين لتعويض غياب سواريز.



وقال العنبري إن فترة التوقف بعد الجولة 22 منحته الفرصة لإعداد جيد وتصحيح بعض الملاحظات في المباريات السابقة، وقال إن من إيجابيات فترة التوقف عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم تماماً من الإصابات ودخولهم في (الفورمة)، وتمنى تقديم مباراة جيدة مع بني ياس يستمتع بها الجميع، وأوضح العنبري أن فريقه ظل يقدم مستوى جيداً رغم أن النتائج لم تكن إيجابية، وقال إن الفريق مطالب بتقديم أفضل ما عنده في المباريات الأربع المتبقية للدوري مع تحقيق أفضل النتائج.



ووصف العنبري دفاع بني ياس بأنه من أفضل خطوط الدفاع في الدوري، وسيتعامل معه بالشكل المناسب، مشيراً لتوفر العديد من الخيارات في خط هجوم الشارقة لتعويض سواريز وفي نفس الوقت القدرة على التعامل مع دفاع بني ياس بطريقة مناسبة تمكن الفريق من تحقيق الفوز.



وقال العنبري إن الضغوط موجودة على الفريقين وكل طرف يسعى للفوز، مؤكداً أن الاستعداد جيد للمباراة والفريق استفاد من خسارته الوحيدة في الدور الأول أمام بني ياس وسوف يساعده ذلك في التعامل مع مباراة اليوم.



التوقف مفيد



أكد سالم صالح مهاجم فريق الشارقة جاهزية اللاعبين للمباراة وقال: «استفدنا من فترة التوقف في استعادة جهود لاعبين مهمين افتقدهم الفريق كثيراً وأتمنى أن ننجح في تقديم مباراة تمنحنا دافعاً قوياً في المراحل الأخيرة لدوري الخليج العربي وتجعلنا ندخل للبطولة الآسيوية بمعنويات جيدة تمكننا من تقديم عروض مرضية وتحقيق نتائج إيجابية».



وعن الظهور الجيد له أمام الوصل قال اللاعب: «ظهوري بشكل طيب في المباراة نتيجة دعم ومساندة زملائي اللاعبين داخل الملعب وهي دائماً تمنحني الدافع لتقديم الأفضل وفي النهاية النجاح يكون لنا جميعاً كفريق».



ووصف صالح فريق بني ياس بالقوي وقال: «بني ياس يقدم مستويات جيدة في الدور الثاني ويحقق نتائج مميزة لكننا سندخل المباراة بقوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وأعتقد أن هجوم الملك إذا لعب بمستواه فسيكون رقماً صعباً أمام أي خط دفاع في الدوري».



عناصر



على الجانب الآخر يفتقد بني ياس جهود الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور في مواجهة اليوم لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة حتا في الجولة الأخيرة.



ويستعيد الفريق جهود هدافه البرازيلي جواو بيدرو الذي غاب عن مباراة حتا، كما يستعيد الجناح الأيمن سهيل النوبي الذي تعرض لإصابة بتمدد في العضلة الخلفية وتماثل للشفاء، إذ انضم لتدريبات الفريق خلال الأيام الماضية وأصبح جاهزاً لمواجهة الشارقة.



صعوبة



ومن ناحيته أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس، أن فريقه يدرك جيداً صعوبة المواجهة التي تجمعه بالشارقة، بعد غد السبت، في قمة الجولة 23 من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن بني ياس يركز على مباراته أمام الشارقة وليس نتيجة مباراة الجزيرة والوصل التي ستقام قبل قمة الأسبوع.



وقال: «نملك الثقة في أنفسنا وسنواجه أحد أقوى فرق الدوري، صحيح أن الشارقة تراجع للمركز الثالث بعد أن تربع على قمة المسابقة لأسابيع طويلة، ومر بفترة عصيبة مؤخراً، إلا أنها مباراة صعبة على الفريقين».



وأضاف: «استعداداتنا جاءت جيدة خلال فترة التوقف، والفريق سيستعيد جهود الهداف جواو بيدرو، إضافة إلى سهيل النوبي الذي خاض التدريبات بشكل جيد وسنرى مدى جاهزيته للمشاركة، بينما سيغيب الظهير الأيسر جواو فيكتور للإيقاف لتراكم الإنذارات».



ضغوط



واعترف إيسايلا بضغوط الصدارة على فريقه الذي ينافس على اللقب، وقال: «نعم الضغط أمر طبيعي ولكنه على الشارقة والجزيرة كذلك، فالمباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة للشارقة للعودة للمنافسة، وطالبت اللاعبين بالاستمتاع باللعب وعدم التفكير في الصدارة أو المباريات المقبلة».

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