الجزيرة والوصل.. مواجهة ملتهبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي - البيان الرياضي

يستقبل الجزيرة على ملعبه عند الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم ضيفه الوصل لحساب الجولة 23 من دوري الخليج العربي، في مواجهة ملتهبة، يعمل خلالها فخر أبوظبي على العودة من جديد إلى الانتصارات بعد تعرضه للخسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة، الشيء الذي أفقده صدارة المنافسة لمصلحة المتصدر بني ياس، متراجعاً إلى المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ولكن مهمته لن تكون سهلة أمام الوصل الذي ظهر بمستوى أفضل في النصف الثاني من الموسم وقدم مستويات جيدة ويمتلك دافع الفوز للتقدم إلى مركز أفضل في جدول الترتيب الذي يحتل فيه الترتيب الثامن برصيد 34 نقطة.



من جانبه أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة صعوبة لقاء اليوم، ذاكراً أن الإمبراطور قدم مستويات متميزة في الجولات الماضية أظهر خلالها تطوراً كبيراً في مستواه الفني، وأضاف: سنلعب ضد منافس قوي ولكننا كالعادة نركز على فريقنا وأسلوبنا الخاص في جميع المباريات بعد التحضير الجيد للاعبين، ومن المؤكد أن الوصل يسعى للفوز لذلك يجب أن نخوض المباراة بتركيز للفوز بالنقاط.



وأكد كايزر جاهزية لاعبيه للمباراة، مشيراً إلى تعرض خليفة الحمادي إلى إصابة مع المنتخب، مبيناً أن مشاركته ستتحدد اليوم، ذاكراً أن الخيارات متاحة أمامه للدفع بالتشكيلة المثالية التي تستطيع أن تقدم مستوى جيداً وتحقق التفوق في اللقاء.



وقلل كايزر من أهمية غياب الدوليين عن تدريبات الفريق التي سبقت اللقاء لتواجدهم مع المنتخب أخيراً، مشيراً إلى أنه ركز مع لاعبيه على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية، وأضاف: «فقط لم نتدرب على التكتيك لأنه يحتاج إلى تواجد جميع العناصر لكن لا أعتقد أن هناك مشكلة:.



وأكد كايزر أنه راضٍ عن ما قدمه مع فخر أبوظبي في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق بدأ بلاعبين أجنبيين فقط وكان بعيداً عن ترشيحات الحصول على اللقب والآن تفصله نقطة واحدة عن المتصدر، وأضاف: هذا الوضع يجعلني راضياً عن تجربتي مع الفريق لكننا نتطلع إلى المزيد من النجاحات.





رد الدين





ويتطلع الوصل إلى رد الدين لمضيفه الجزيرة في مباراة اليوم، بعد خسارته لقاء الذهاب، رغم إدراك الإمبراطور حقيقة أن منافسه ليس بالسهل أبداً.



ومن جانبه، اعتذر البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، بلطف عن عدم الكشف عن الغيابات أو بعض التفاصيل المعتادة بتشكيلة فريقه لمباراته اليوم المهمة أمام مضيفه الجزيرة ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، مشدداً على أنه يعمل على وضع الجزيرة في»حيرة" بخصوص تشكيلة الوصل لخوض المباراة المرتقبة.



ونوه هيلمان إلى أن الجزيرة هو الفريق الذي خسر أمامه في ظهوره الأول مدرباً للوصل، مشيراً إلى أن فريقه جاهز تماماً، وعازم على اقتناص النقاط الثلاث، مبدياً ثقته العالية بجميع لاعبيه.





مرشح بارز





وأبدى هيلمان كامل الاحترام للجزيرة باعتباره مرشحاً بارزاً للفوز بدرع الدوري، كونه يضم لاعبين مميزين في مختلف خطوط اللعب، ويسعى بقوة لتعويض خسارته في الجولة الماضية من البطولة.



ووصف هيلمان المباراة بأنها أشبه بلقاء شطرنج متوقع فيه ارتكاب الأخطاء، وإمكانية استثمار تلك الأخطاء، منوهاً إلى أنه لا بد من القراءة الجيدة لتفاصيل المباراة لتحقيق الهدف المطلوب للوصل.

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