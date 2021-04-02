النصر يتقدم للرابع بثلاثية في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تقدم النصر إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 42 نقطة بعد فوزه على مضيفه العين 3-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد زايد لحساب الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في حين بقي العين في رصيد ( 37 نقطة)، وابتعد كثيرا حتى عن المراكز المؤهلة للتمثيل الآسيوي بالموسم المقبل، سجل أهداف النصر كل من ضياء السبع ( ق 39)، وجبرائيل فالنتيني (ق 79)، وسبستيان تيجالي (ق 88)، وسجل للعين هدفه الوحيد بندر الأحبابي ( ق 45).

وهذا هو الفوز الأول للنصر للعين منذ عشر سنوات، والخامس للعميد في تاريخ مواجهات الفريقين البالغة بمباراة اليوم 25 مباراة، مقابل 16 فوز للعين، في حين حضر التعادل بينهما في 4 مناسبات.

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث بحثا عن تحسين المراكز في الترتيب العام لفرق الدوري، وبدا العين أفضل حالا خلال ربع الساعة الأولى لكنه لم يصنع الخطورة المأمولة على مرمى النصر، وذلك قبل أن يستفيد الأخير من هجمة معاكسة كانت نهايتها ركلة جزاء أرتكبها الخالد عيسى مع ضياء السبع المنفرد، لكن الحارس العيناوي المتألق صحح الخطأ الذي وقع فيه بالتصدى لركلة الجزاء التي سددها اللاعب توزيه.

النصر يتقدم والعين يرد

من مخالفة أشبه بالركلة الركنية سجل ضياء السبع هدفا رائعا للنصر بتسديدة غالطت الحارس خالد عيسى وهزت الشباك من زاوية ضيقة، وضاعف هدف النصر من اثارة المباراة حيث تعددت محاولات العين لإدراك التعادل وضاعت له أكثر من فرصة محققة أمام مرمى النصر كانت أبرزها تلك التي وجدها لابا كودجو، بعد انفراده بالمرمى إثر تمريرة رائعة من أحمد برمان، ولكن المهاجم التوغولى، أضاع الفرصة بطريقة غريبة، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع توغل بندر الأحبابي، بكرة داخل المنطقة وسدد من زاوية ضيقة مسجلا هدف التعادل للعين.

شوط نصراوي

في الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا حيث تبادل الفريقان الألعاب والمحاولات الهجومية، وأضاع كلا منهما فرصا محققة أمام مرمى الآخر مع أفضلية نسبية للعين والذي كان االأكثر وصولا لمنطقة النصر ولكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له، وبالمقابل استفاد النصر من الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها لاعبو العين أمام مرماهم وسجل هدفين عن طريق البديل جبرائيل فالنتيني، وسبستيان تيجالي لينهى المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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