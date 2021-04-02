تين كات يسقط في أول اختبار بعد عودته للوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

سقط الهولندي هينك تين كات، في أول اختبار له بعد عودته لتدريب الوحدة، بعد خسارة العنابي في عقر داره أمام ضيفه اتحاد كلباء، في المباراة التي جرت مساء اليوم، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

تقدم الضيوف عن طريق أحمد عامر عند الدقيقة 26 بعدما استغل خطأ من مدافعي الوحدة وسدد الكرة من على حدود المنطقة اصطدمت بقدم فارس جمعة لتغير اتجاهها وتسكن شباك الحارس محمد الشامسي.

ورغم أفضلية الوحدة على مجريات الشوط الأول إلا أن البطء عاب أداء الفريق الذي اقتصرت فرصه المحققة على تسديدة من عمر خريبين في الدقيقة 14 أبعدها المدافع عبد السلام محمد لينتهي الشوط الأول بتقدم "النمور" بهدف دون مقابل.

لم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني وسط سيطرة مطلقة للوحدة وتأمين دفاعي من جانب لاعبي اتحاد كلباء، إذ حاول العنابي إدراك التعادل ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، أخطرها في الدقيقة 83 التي شهدت ارتطام رأسية فارس جمعة بالعارضة، ليحقق كلباء أول فوز له على ملعب الوحدة في تاريخ لقاءات الفريقين منذ بداية دوري المحترفين الإماراتي، وثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع مؤقتاً، فيما تراجع الوحدة إلى المركز الثامن بنفس الرصيد.

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