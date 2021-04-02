تعادل بطعم الخسارة لحتا أمام الظفرة

المصدر: دبي- علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

حسم التعادل 2-2 مواجهة حتا وضيفه الظفرة التي احتضنها استاد حمدان بن راشد في الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم اليوم، وجاء التعادل بطعم الخسارة لـ «الإعصار» بعد أن ظلت حساباته في البقاء معقدة رغم رفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما عززت النتيجة تقدم الظفرة في الابتعاد عن صراع القاع وتأكيد بقائه بعد رفع رصيده إلى 21 نقطة. سجل هدفي الظفرة السنغالي ماخيتي ديوب في الدقيقة الثامنة ومحمد الجنيبي في الدقيقة 76، بينما سجل لحتا البرازيلي جوناثان دي جيسوس في الدقيقتين 47 و53.

جاءت المباراة قوية خاصة من الظفرة الذي باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر جاء برأسية ماخيتي ديوب في الدقيقة الثامنة بعد استلام كرة عرضية متقنة من زميله الهولندي رشوفيل ليرفع ديوب رصيد أهدافه في دورينا إلى 100 هدف، وعاد الضيوف لتهديد مرمى حتا في أكثر من فرصة أبرزها رأسية مسعود سليمان التي اتجهت للشباك في الدقيقة 30 لولا إنقاذ راميريز الموقف بإبعاد الكرة من خط المرمى ليعود الظفرة من جديدة ويسدد المهاجم بيدرو كوندي كرة رأسية ارتطمت بالعارضة وهبطت على خط المرمى. واستطاع «الإعصار» الرد على تهديدات الضيوف وإدراك التعادل عن طريق جوناثان الذي راوغ وسدد كرة اصطدت بدفاع الظفرة ثم تابعها لتسكن الشباك في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

الشوط الثاني

واستهل حتا الشوط الثاني بقوة بعد نجاحه في التقدم عن طريق جوناثان الذي أدرك التعادل من ضربة جزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد «الفار» بسبب وجود لمسة يد، وعاد الحكم لاحتساب ركلة جزاء لصالح حتا، ولكن ألغى القرار بعد العودة لـ «الفار». وتمكن البديل محمد الجنيبي لاعب الظفرة من إعادة المباراة إلى نقطة البداية بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76. واستمر «الإعصار» في الضغط خلال الدقائق الأخيرة أملاً في خطف هدف الفوز، وشهدت الدقائق المجنونة إهدار فرصة ذهبية بعد أن تهيأت الكرة للاعب جوناثان.

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