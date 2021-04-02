شباب الأهلي يقلب تأخره إلى فوز صعب على الفجيرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

قلب شباب الأهلي، تأخره أمام ضيفه الفجيرة بهدفين نظيفين، إلى فوز صعب وغالٍ 3-2 مساء أمس، على ملعب استاد راشد، في الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث انتظاراً لنتيجة مباراة الشارقة وبني ياس اليوم السبت، بينما توقف رصيد الفجيرة عند 14 نقطة، وظل في المركز الثاني عشر.

وسجل لشباب الأهلي ايغور جيسوس ومحمد جمعة «بيليه» وجلال الدين ماشاربيوف في الدقائق 39 و52 و90، وأضاع زميلهم كارلوس ادواردو، ركلة جزاء في الدقيقة 79، وأحرز للفجيرة دوغلاس كوتينهو وأولابي في الدقيقتين 3 و32.

وجاءت بداية المباراة مثيرة، بعدما فاجأ الفجيرة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 3، برأسية دوغلاس كوتينهو، بعد ركلة ركنية لعبت وسط غياب تركيز من دفاعات شباب الأهلي.

وحاول شباب الأهلي، تعديل النتيجة، وكاد أن يتعادل جلال الدين ماشاربيوف في الدقيقتين 21 و24، ولكن قائم وعارضة الفجيرة تصديا لتسديدتيه.

ووسط ضغط شباب الأهلي، مر كوتينهو، بمهارة من الجانب الأيسر، ولعب عرضية لزميله أولابي وسط منطقة شباب الأهلي، وليسددها قوية وبدون رقابة محرزاً هدفاً ثانياً للفجيرة في الدقيقة 32.

وأعاد ايغور جيسوس، كرة مرتدة من حارس الفجيرة عبد الله التميمي، إلى الشباك في الدقيقة 39، معلناً عن هدف أول لشباب الأهلي، وفي توقيت مهم قبل نهاية الشوط الأول للمباراة.

ونجح شباب الأهلي، في تحقيق التعادل مبكراً في الشوط الثاني، بهدف ثانٍ سجله محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 52، وتصدى الحارس التميمي، باقتدار لركلة جزاء سددها كارلوس ادواردو لشباب الأهلي في الدقيقة 79، وحولها إلى ركلة ركنية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الجميع لصافرة النهاية، خطف جلال الدين ماشاربيوف، الهدف الثالث والفوز لشباب الأهلي برأسية في الدقيقة 90.

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