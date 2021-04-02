علي مبخوت يتصدر قائمة أفضل 10 لاعبين في آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي مبخوت نجم منتخبنا الوطني الأول، على قمة قائمة أفضل 10 لاعبين فرضوا حضورهم بقوة خلال المباريات الدولية في القارة الآسيوية هذا الأسبوع، سواء من خلال الحضور الميداني المميز أو تسجيل الأهداف وصنعها.

وأوضح الاتحاد القاري، أن مبخوت لعب 78 دقيقة، في مباراة «الأبيض» أمام الهند وسجل 3 أهداف، وصنع هدفاً، ليسهم في فوز منتخب الإمارات على ضيفه بستة أهداف نظيفة.

وأشار الاتحاد إلى أن مبخوت «30 عاماً» واصل تألقه الهجومي، ورفع رصيده إلى 68 هدفاً دولياً في 87 مباراة مع منتخب الإمارات، ونجح في تسجيل 4 ثلاثيات في آخر 9 مباريات مع ناديه الجزيرة و«الأبيض».

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