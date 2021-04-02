نهائي كأس الخليج العربي بلا حكام أجانب

المصدر: دبي- العوضي النمر

قرر اتحاد الكرة في اجتماع طارئ «عن بُعد» أمس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، تأجيل قرار الاستعانة بالحكام الأجانب لمزيد من الدراسة، وسيقوم طاقم حكام محلي بإدارة نهائي كأس الخليج العربي «كأس الـ 50» المقرر 9 أبريل الجاري ويجمع شباب الأهلي والنصر على ملعب الشارقة.

وشهد اجتماع اتحاد الكرة الذي خصص لمناقشة موضوع الاستعانة بالحكم الأجنبي فقط، مناقشات ساخنة بين الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن الاستعانة بالحكم الأجنبي بعد غياب ما يقارب الربع قرن فرصة لاحتكاك الكوادر الوطنية بالخبرات الأجنبية، وزيادة التنافس فيما بينهم للارتقاء بالمستوى والأداء التحكيمي في مختلف المسابقات، فيما تحدث عدد من الأعضاء من بينهم الحكم الدولي الأسبق علي حمد رئيس لجنة الحكام المستقيل من رئاسة اللجنة، وشرح العديد من النقاط السلبية المنبثقة عن قرار الاستعانة بالحكام الأجانب، منها اهتزاز صورة التحكيم الإماراتي دولياً وقارياً بعد النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية، بجانب إمكانية ابتعاد عدد من الحكام المتميزين بعد الاستعانة بالأجانب، إضافة إلى أن تجارب الحكام الأجانب في بعض الدول المجاورة لم تكن إيجابية بالشكل المطلوب وبالتالي عادت للاستعانة بكوادرها وإعادة بناء المنظومة من جديد.

وفي نهاية الاجتماع جاء قرار الشيخ راشد بن حميد النعيمي بتأجيل الاستعانة بالحكام الأجانب لمزيد من الدراسة، من قبل لجنة الحكام الجديدة التي سيتم الإعلان عن أسماء أعضائها مطلع الأسبوع المقبل.

برنامج

من ناحية أخرى أطلقت رابطة المحترفين، برنامج «كأس الخمسين»، في إطار الحملة الإعلامية والترويجية، تمهيداً للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي، ويقدم الإعلامي محمد جاسم، البرنامج الذي يتم بثه عبر منصات رابطة المحترفين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستضيف نخبة من الإعلاميين والمحللين الفنيين، حيث استضاف في الحلقة الأولى، الإعلامي محمد الجوكر، فيما يستضيف في الحلقة الثانية، محمد مطر غراب، المحلل الفني في قنوات دبي الرياضية، وفي الحلقة الثالثة، الإعلامي حسن الجسمي.

واستوحى البرنامج عنوانه، من شعار المباراة النهائية «كأس الخمسين»، الذي تم إطلاقه ضمن احتفالات الدولة بالعام الخمسين على التأسيس، ويتميز البرنامج بأسلوبه الشيق، والخارج عن الروتين، خلال مدة زمنية لعدة دقائق، يتم خلالها استطلاع آراء الضيوف من كافة الجوانب الخاصة بالمباراة النهائية لهذه المسابقة عموماً، والتوقعات الفنية والتحليل المتوقع للمباراة المرتقبة بين النصر حامل اللقب، وشباب الأهلي أكثر الفرق فوزاً باللقب في عصر الاحتراف.

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