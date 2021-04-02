بني ياس يفتقد فيكتور ويستعيد بيدرو والنوبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

يفتقد بني ياس جهود الظهير الأيسر البرازيلي جواو فيكتور في مواجهة الشارقة غداً في قمة مباريات الجولة 23 من دوري الخليج العربي لكرة القدم لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة حتا في الجولة الأخيرة.

ويستعيد الفريق جهود هدافه البرازيلي جواو بيدرو الذي غاب عن مباراة حتا، كما يستعيد الجناح الأيمن سهيل النوبي الذي تعرض لإصابة بتمدد في العضلة الخلفية وتماثل للشفاء، إذ انضم لتدريبات الفريق خلال الأيام الماضية وأصبح جاهزاً لمواجهة الشارقة.

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