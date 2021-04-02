المربع الذهبي لـ «بلاي أوف» الصالات غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت لجنة كرة الصالات، عن برمجة مباريات المربع الذهبي للبلاي أوف، فور نهاية دور المجموعات، ويلتقي الظفرة مع البطائح، والنصر مع شباب الأهلي، غداً، في الذهاب، ويوم الاثنين في مواجهتي الإياب، ويتأهل الفائزان في نصف النهائي إلى المباراة النهائية.



وأعرب عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عن سعادته بالنجاح اللافت، والتنافس المثير الذي تحقق في دور المجموعات من «بلاي أوف» دوري كرة الصالات، وقال: سعادتنا كبيرة بتأهل النصر والبطائح والظفرة وشباب الأهلي، التي تلألأت في سماء المربع الذهبي للبطولة، وهم من فرق البطولات والصعود إلى منصات التتويج، ليس غريباً على أي منهم.



وأضاف: إذا كانت الفرق أبدعت وتألقت في ميدان التنافس الشريف، فهناك جنود مجهولون خلف هذا التميز والإبداع، وعلى رأسهم حكام كرة الصالات، حيث وصلتنا إشادة من الفرق، ومن مختلف الجهات، بتحكيم كرة الصالات، وتعتبر هذه الحالة من الحالات النادرة، كون أهل وأصحاب لعبة جماعية، يشيدون بالتحكيم، ونحن بدورنا نوجه صوت شكر إلى جميع الحكام، وشكرنا الخاص إلى عبد الله الشحي عضو اللجنة، المدير الفني لحكام كرة الصالات.





وأضاف: كرة الصالات تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تكاتف الجهود ما بين أضلاع اللعبة، والشكر موصول إلى وسائل الإعلام، على التغطية الجيدة، والنقل التلفزيوني للمباريات في مختلف المنافسات.



وأعرب عبد الله الشحي المدير الفني لحكام كرة الصالات، عن سعادته بالتعاون مع الحكام من الأندية واللاعبين والمدربين والمشرفين ومديري وإداريي الفرق، وقال الإشادة بالتحكيم تحملنا مسؤولية أكبر، وسنعمل على تطوير الأداء بعقد الدورات وورش العمل، وتأهيل الحكام، والعمل على زيادة العدد في المستقبل.

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