العروبة يواجه مسافي لتعزيز صدارة «الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم مباريات الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ويسعى العروبة «34 نقطة» إلى تعزيز صدارته عندما يستقبل ضيفه مسافي صاحب المركز العاشر، وفي المباراة الثانية يتطلع العربي إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً على حساب مصفوت ويلعب الحمرية مع التعاون.



ويعود الإمارات «الثالث» غداً إلى ساحة النزال عندما يلاقي دبا الحصن الذي سلم الراية البيضاء وبات خارج حلبة التنافس فيما يستقبل دبا الفجيرة «النواخذة» والمتمسك بأمل التأهل ضيفه الذيد صاحب المركز الأخير.



تعزيز



يتطلع العروبة المتصدر بفارق الأهداف عن البطائح الذي يمتلك نفس الرصيد 34 نقطة،إلى تعزيز صدارته عندما يستقبل مسافي العاشر بـ 15 نقطة ويسعى الفريق الضيف الذي يدربه الوطني محمد الخديم إلى تحسين مركزه، لكن المهمة لن تكون سهلة خصوصاً وأن العروبة بقيادة التونسي فتحي العبيدي يتطلع إلى عدم التفريط في النقاط للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل إلى دوري الخليج العربي بعد أكثر من 30 عاماً، وكان العروبة قد حقق الفوز في الجولة الماضية على التعاون برباعية نظيفة أهلته لانتزاع الصدارة.



تحسين مراكز



ستكون مباراة العربي وضيفه مصفوت التاسع بـ 16 نقطة بمثابة تحسين مراكز للفريقين ويسعى العربي إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً بعد انتصاره قبل أسبوع على مسافي فيما تم تأجيل مباراة مصفوت وضيفه دبا الفجيرة والتي كان مقرراً لها بملعب حتا إلى وقت يحدد لاحقاً



يستقبل الحمرية السادس بـ 21 نقطة ضيفه التعاون السابع «18 نقطة» وكان الحمرية حقق الفوز على دبا الحصن في الجولة الماضية بنتيجة 3 - 2 فيما يبحث التعاون عن استعادة النغمة بعد الهزيمة من العروبة 0-4.

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