اتحاد الكرة .. شهادة نجاح في استضافة معسكرات 6 منتخبات

المصدر: دبي- العوضي النمر

نجح اتحاد الكرة، في اختبار استضافة 6 منتخبات خليجية وعربية بدرجة امتياز، من حيث الاستقبال والإشراف اللوجستي على المعسكرات، وتوفير كل عوامل النجاح، وتطبيق البروتوكول الصحي بكل دقه، فلم تحدث أي إصابة بـ «كورونا» طول فترة إقامة المنتخبات في الدولة، ما يحسب لكوادرنا المواطنة المتميزة، والتي تملك الخبرة الكافية في التعامل مع مثل تلك الظروف.



وشهدت دبي حركة رياضية كروية مكثفة خلال الفترة الماضية، واختارت 6 منتخبات آسيوية، هي الكويت وعمان والأردن ولبنان والهند وأوزبكستان، إقامة معسكرات الإعداد في الإمارات، وتحديداً في دبي، نظراً لما تتمتع به الدولة من أمن وأمان، وإجراءات صحية احترازية على أعلى مستوى من الدقة والاحترافية.



وقام اتحاد الكرة بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية، في إطار دعم جهود تلك المنتخبات، وتوطيد العلاقات معها، وإخضاع جميع المنتخبات لنظام الفقاعة الطبية الصحية، حرصاً على سلامة جميع أعضاء تلك المنتخبات، وهي المنظومة الطبية التي أثبتت نجاحها بشكل كبير، خلال استضافة العديد من المنتخبات في الفترة الأخيرة.



وقاد محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، فريقاً محترفاً من الكوادر الإماراتية، وفر كل الدعم لهذه المنتخبات، في إطار استعدادها للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، ونهائيات آسيا 2023، وقام بن هزام بالتواصل الدائم مع تلك المنتخبات، للاطمئنان عليها، وعلى تنفيذ برنامجها التدريبي من دون معوقات.



جهد



وقال مصطفي حسن طاهري، أحد الكوادر المحترفة التي تولت مراقبة مباريات تلك المنتخبات: قمنا ببذل جهد مميز خلال استضافة معسكرات ومباريات تلك المنتخبات، لإثبات أن الإمارات تملك كوادر إدارية مدربة بشكل عالٍ، وجميع المنتخبات وجهت الشكر للدولة، وإلى اتحاد الكرة، على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح معسكراتهم، وعودة جميع المنتخبات باستفادة فنية عالية، ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، لتوفير الأمن والأمان لكل ضيوف الإمارات.







وقال عيسى علي جاسم، الذي تولى مراقبة مباراة الإمارات مع الهند، إن الإمارات تملك كوادر إدارية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة، وبذل اتحاد الكرة جهداً كبيراً في تدريبهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات خلال السنوات الماضية، مثل هادف العطار وخليل السقاي ومصطفي الطاهري، والعديد من الكوادر التي نفخر ونعتز بها، وقدموا خلال الفترة الماضية، ملحمة من الحب للإمارات، من خلال حسن استضافة 6 منتخبات عربية، وتقديم كل الدعم لها لإنجاح معسكراتها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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