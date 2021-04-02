شباب الأهلي والفجيرة.. هدف واحد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يلتقي شباب الأهلي وضيفه الفجيرة في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، بدافع رغبة الحصول على النقاط الثلاث كاملة من مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، في اليوم الأول من الجولة 23 لدوري الخليج العربي، إذ يسعى «الذئاب» إلى النجاة من شبح الهبوط، فيما يهدف «فرسان دبي» للاطمئنان على حالة لاعبيه قبل لقاء النصر يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس الخليج العربي.

ويدخل شباب الأهلي المباراة في رصيده 40 نقطة، واحتل بها المركز الرابع، وتعني النقاط الثلاث الممكن الحصول عليها من لقاء اليوم، إمكانية التقدم في الترتيب حال تعثر الشارقة صاحب المركز الثالث، أو على الأقل تعزيز ترتيبه الحالي، والتمسك بأمل المنافسة على درع دوري المحترفين، أما الفجيرة، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، وما يزال في دائرة خطر الهبوط، وتعني نقاط مواجهة «فرسان دبي»، حال الفوز بها، الاقتراب خطوة مهمة من البقاء في عالم المحترفين الموسم المقبل.

مباراة مهمة

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أهمية المباراة للفريقين، وقال: «المباراة مهمة للفريقين، وأهميتها لنا، هي الحفاظ على مركزنا والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول الترتيب، وكذلك مهمة للفجيرة الذي يصارع من أجل البقاء في دوري المحترفين، ونحن مستعدون للمباراة، وأعتبرها بروفة لنهائي كأس الخليج العربي، ومن الجيد أنها جاءت بعد فترة توقف كانت مناسبة لعودة بعض اللاعبين من فترة المباريات المضغوطة، كما أن توقيت المباراة الحالي، يأتي بعد فترة كافية للجهاز الفني في تجهيز الفريق لمباريات الدوري ونهائي كأس الخليج العربي ودوري أبطال آسيا».

وعن إمكانية شعور الجهاز الفني لشباب الأهلي بالندم من ضياع نقاط كثيرة كانت كافية لصدارة الفريق لترتيب الدوري، والخسارة أمام الفجيرة بالدور الأول في أول مهمة رسمية لمهدي مع الفريق، قال المدرب: «تعودت كمدرب، وفي حياتي العملية بأن الذي مضى انتهى، ولا أشعر بالندم لهدر الفريق للنقاط، ولا نستطيع تغيير ما حدث، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار النظر إلى السلبيات والإيجابيات والاستفادة منها، وظروف المباراة الأولى التي واجهنا فيها الفجيرة، تختلف عن الظروف الحالية، وكانت وقتها أول مباراة لي مع الفريق، بعد تولي المهمة بثلاثة أيام، وجاهزية الفريقين مختلفة الآن، ولكن لنا الأفضلية في الوقت الحالي».

وقال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: نخوض مباراة مهمة، ونحاول من خلالها مواصلة نتائج وأداء الفريق في الفترة السابقة، وتحقيق انتصار جديد، مع التأكيد على مدى صعوبة المباراة لأننا نواجه فريقاً يصارع من أجل البقاء، ولذا لن تكون مباراة سهلة للفريقين، ونحن بدورنا نسعى لحصد النقاط والارتقاء في سلم الترتيب.

عدة

وبدوره أعد الفجيرة العدة لمواجهة شباب الأهلي، ويعلم لاعبو الذئاب بأن مواجهة الفرسان لن تكون سهلة في ظل الأداء الجيد الذي يقدمه رجال المدرب مهدي علي الساعي لتقليص الفارق مع المتصدر، ورفع رجال المدرب التونسي ناصيف البياوي شعار تجنب الهزيمة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي خلال مسابقة الدوري بعد انتصار الذئاب الغالي قبل فترة التوقف على فريق النصر بثنائية.

ويفتقد الفجيرة إلى جهود أكثر من لاعب بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع حمدان ناصر وأوليفيرا بسبب بند الإعارة بحكم قدومهما من شباب الأهلي، ويحتل الفجيرة المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

جاهزية

وأكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة أن «الذئاب» بمن حضر وأن عطاء فريقه لا يتوقف على غياب لاعب بعينه، وأن لاعبي الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة شباب الأهلي اليوم.

ووصف البياوي فترة توقف المسابقة في الفترة الماضية بالإيجابية وأنه منحهم راحة كافية، ومن ثم عادوا للتدريبات اليومية التي رفعت من معدلات اللياقة وقام الجهاز الفني بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والفنية.

وقال: كل اللاعبين على درجة عالية من الاستعداد، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونؤدي مباراة جيدة تكون امتداداً للقاء النصر السابق، والذي تمكنا فيه من تحقيق الفوز.

وعن فترة التوقف المقبلة التي تمتد لشهر كامل قال البياوي إنه سلم إدارة النادي برنامجاً متكاملاً في الفترة المقبلة ولكن تفكيرهم منصب نحو مباراة شباب الأهلي حالياً ومن بعدها سيكون لكل حادث حديث.

بدوره قال كابتن الفجيرة إبراهيم المنصوري إن مباراة شباب الأهلي لن تكون سهلة على الفريقين ويدخلها كل طرف من أجل الفوز، مشيراً إلى أن الفجيرة يطمح إلى الحصول على العلامة الكاملة.

وتابع: نتطلع للظهور بصورة طيبة وذاهبون إلى دبي من أجل العودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظنا في البقاء مع كبار دوري الخليج العربي، وكل مباراة تعد نهائياً للفريق.

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