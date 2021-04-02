حتا والظفرة.. مواجهة مصيرية

المصدر: دبي - علي الظاهري، أبوظبي - أحمد عيسى

يدشن حتا وضيفه الظفرة في السادسة إلا ربعاً منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي على استاد حمدان بن راشد، وتعتبر المواجهة مصيرية لأصحاب الأرض بعد تذيل المركز الأخير برصيد 8 نقاط، ما يجعل الفريق مطالباً بالفوز للتمسك ببصيص أمل البقاء مع الكبار في الدوري، بينما يتطلع فارس الظفرة إلى استعادة نغمة الانتصارات المفقودة في الجولات الأربع الماضية، كما يسعى إلى تأكيد البقاء عبر نقاط الفوز اليوم، حيث يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة.



ويدرك «الإعصار» مدى صعوبة مهمته بعد اتساع فارق النقاط مع عجمان صاحب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة والفجيرة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، ولا يحتمل موقف حتا التعثر في أي مباراة وإنما مطالب بتحقيق الفوز في جميع المواجهات المقبلة للمحافظة على حظوظه في البقاء.



صفوف مكتملة



وقال فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، إن فريقه عاد للتدريبات بصفوف مكتملة استعداداً لمواجهة الظفرة باستثناء اللاعب خامداموف بسبب التحاقه بصفوف المنتخب الأوزبكي، مشدداً على أهمية المباراة التي تعد بالنسبة لهم أهم مباراة في الموسم. وأضاف فلاديمير أن أمامهم 4 مباريات متبقية قبل إسدال الستار على مسابقة الدوري، وتتطلب جميع المواجهات رفع شعار الفوز من أجل المحافظة على حظوظهم في سباق البقاء مع الكبار، لافتاً إلى أن المهمة بدت أكثر صعوبة بعد فوز الفجيرة على حساب النصر في الجولة الماضية، ويحتاج الفريق إلى البحث عن الحلول والطرائق المناسبة لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة.



فرصة أخيرة



ووصف فيرموزيتش مباراة الظفرة بأنها الفرصة الأخيرة في مشوار البقاء وسيتحمل الفريق والجهاز الفني مسؤولية كبيرة لتحقيق الهدف وحصد نقاط الفوز الثلاث، مشيراً إلى أنه لا شيء مستحيلاً في عالم كرة القدم على غرار ما حدث في الجولة الماضية عندما نجح الفجيرة في تخطي فريق بحجم النصر.



متفائلون



وقال عبدالله خميس لاعب فريق حتا، إنهم جاهزون لمواجهة الظفرة في مباراة اليوم، وأضاف أن الفريق سيضاعف جهده بعد أن كثف تدريباته وعمل بكل جد والتزام في الفترة الماضية من أجل تحقيق الفوز في لقاء الضيوف، مشيراً إلى أن الجميع متفائل بالفوز رغم صعوبة المباراة ويأمل في تحقيق النتيجة التي يتطلع إليها الجميع رفقة زملائه اللاعبين.



صعوبة



وأكد السوري محمد قويض صعوبة اللقاء على الفريقين، مشيراً إلى أن فريقه يرغب في الفوز للعودة من جديد إلى سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب، فيما يسعى حتا إلى كسب النقاط الثلاث بتحد كبير في صراع البقاء والهبوط، وأضاف: دوافع الفوز متوفرة لذلك سيبذل كل فريق قصارى جهده مع اللعب بحذر لعدم استقبال الأهداف والبحث عن هز الشباك في ذات الوقت.



وأشاد قويض بمستوى حتا في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه قدم مستويات متميزة وقاتل بقوة حتى يحصد أكبر عدد من النقاط مع تطور واضح في مستواه الفني دفاعياً وهجومياً، بعد التعديلات التي أجراها في فترة التعاقدات الشتوية.



وأشار مدرب الظفرة إلى غياب رباعي الفريق خالد السناني، سهيل المنصوري، خالد بطي، وسلطان الغافري لتواجدهم في الخدمة الوطنية، بجانب إبراهيم سعيد للإصابة وإدريس الأمين لوعكة صحية، وأضاف: سنواصل خطتنا في منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للوقوف على مستواهم الفني قبل نهاية المنافسة، وثقتنا كبيرة في كل العناصر لتقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

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