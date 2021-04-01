العنبري: عودة المصابين أهم مكاسب الشارقة في فترة التوقف

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة، جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه ومتصدر الترتيب بني ياس في المباراة التي تقام باستاد الشارقة في الثامنة والربع من مساء السبت ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن فترة التوقف بعد الجولة 22 منحته الفرصة لإعداد جيد وتصحيح بعض الملاحظات في المباريات السابقة.

وقال إن من إيجابيات فترة التوقف عودة بعض اللاعبين بعد تعافيهم تماماً من الإصابات ودخولهم في (الفورمة)، وتمنى تقديم مباراة جيدة مع بني ياس يستمتع بها الجميع، وأوضح العنبري أن فريقه ظل يقدم مستوى جيداً برغم أن النتائج لم تكن إيجابية، وقال إن الفريق مطالب بتقديم أفضل ما عنده في المباريات الأربع المتبقية للدوري مع تحقيق أفضل النتائج.

وتحدث العنبري عن محترف الفريق البرازيلي ويلتون سواريز، مؤكداً أنه لاعب مؤثر داخل أو خارج الملعب ويتمنى عودته قريباً، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين لتعويض غياب سواريز، ووصف العنبري دفاع بني ياس بأنه من أفضل خطوط الدفاع في الدوري، وسيتعامل معه بالشكل المناسب، مشيراً إلى توفر العديد من الخيارات في خط هجوم الشارقة لتعويض سواريز وفي الوقت نفسه القدرة على التعامل مع دفاع بني ياس بطريقة مناسبة تمكن الفريق من تحقيق الفوز.

وقال العنبري: الضغوط موجودة على الفريقين وكل طرف يسعى للفوز، مؤكداً أن الاستعداد جيد للمباراة والفريق استفاد من خسارته الوحيدة في الدور الأول أمام بني ياس وسوف يساعده ذلك في التعامل مع مباراة السبت.

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