إيسايلا: بني ياس يقاوم ضغوط الصدارة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس، أن فريقه يدرك جيداً صعوبة المواجهة التي تجمعه بالشارقة، بعد غد السبت، في قمة الجولة 23 من دوري الخليج العربي، مشدداً على أن بني ياس يركز على مباراته أمام الشارقة وليس نتيجة مباراة الجزيرة والوصل التي ستقام قبل قمة الأسبوع.

وقال: «نملك الثقة في أنفسنا وسنواجه أحد أقوى فرق الدوري، صحيح أن الشارقة تراجع للمركز الثالث بعد أن تربع على قمة المسابقة لأسابيع طويلة، ومر بفترة عصيبة مؤخراً، إلا أنها مباراة صعبة على الفريقين».

وأضاف: «استعداداتنا جاءت جيدة خلال فترة التوقف، والفريق سيستعيد جهود الهداف جواو بيدرو، إضافة إلى سهيل النوبي الذي خاض التدريبات بشكل جيد وسنرى مدى جاهزيته للمشاركة، بينما سيغيب الظهير الأيسر جواو فيكتور للإيقاف لتراكم الإنذارات».

واعترف إيسايلا بضغوط الصدارة على فريقه الذي ينافس على اللقب، وقال: «نعم الضغط أمر طبيعي ولكنه على الشارقة والجزيرة كذلك، فالمباراة قد تمثل الفرصة الأخيرة للشارقة للعودة للمنافسة، وطالبت اللاعبين بالاستمتاع باللعب وعدم التفكير في الصدارة أو المباريات المقبلة».

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