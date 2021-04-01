زاناردي: مباراة عجمان فئة 6 نقاط

المصدر: خورفكان - محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، أن مباراة عجمان ستكون صعبة للفريقين، بسبب ظروف الفريق البرتقالي الطامح للبقاء، وقال زاناردي في المؤتمر الصحافي: نحن في المرحلة الأخيرة لمسابقة الدوري، وتنتظرنا مباريات حاسمة، وستكون مواجهات مباشرة من التي تعتبر من فئة الـ 6 نقاط، ومباراة عجمان مهمة جداً، خصوصاً بالنسبة لنا، لأن نقاطها ستقودنا لأعلى رصيد من النقاط في الترتيب، وستكون مباراة صعبة على الفريقين، والمنافس سيلعب بقوة، للهروب من منطقة الهبوط، لذلك نحتاج إلى أن نلعب بتركيز عالٍ جداً، لكي نصل للنقطة 24.

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