هيلمان «الوصل»: سنضع الجزيرة في «حيرة»

المصدر: دبي - علي شدهان

اعتذر البرازيلي أودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، بلطف، عن الكشف عن الغيابات أو بعض التفاصيل المعتادة بتشكيلة فريقه لمباراته الهامة بعد غدٍ السبت، أمام مضيفه الجزيرة، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، مشدداً على أنه يعمل على وضع الجزيرة في «حيرة»، بخصوص تشكيلة الوصل لخوض المباراة المرتقبة.

ونوه هيلمان بأن الجزيرة هو الفريق الذي خسر أمامه في ظهوره الأول مدرباً للوصل، مشيراً إلى أن فريقه جاهز تماماً، وعازم على اقتناص النقاط الثلاث، مبدياً ثقته العالية بجميع لاعبيه.

مرشح بارز

وأبدى هيلمان كامل الاحترام للجزيرة، باعتباره مرشحاً بارزاً للفوز بدرع الدوري، كونه يضم لاعبين مميزين في مختلف خطوط اللعب، ويسعى بقوة لتعويض خسارته في الجولة الماضية من البطولة.

ووصف هيلمان المباراة، بأنها أشبه بلقاء شطرنج، متوقع فيه ارتكاب الأخطاء، وإمكانية استثمار تلك الأخطاء، منوهاً بأنه لا بد من القراءة الجيدة لتفاصيل المباراة، لتحقيق الهدف المطلوب للوصل.

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