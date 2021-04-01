كايزر: نواجه الوصل بأسلوبنا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، فريق الوصل الذي يلتقيه بعد غد السبت في الجولة 23 من دوري الخليج العربي بالمتطور واللعب أمامه لأجل تحقيق الفوز بالمهمة الصعبة، ذاكراً أن الإمبراطور قدم مستويات متميزة في الجولات الماضية أظهر خلالها تطوراً كبيراً في مستواه الفني، وأضاف: سنلعب ضد منافس قوي ولكننا كالعادة نركز على فريقنا وأسلوبنا الخاص في جميع المباريات بعد التحضير الجيد للاعبين، حتى الآن لا نستطيع أن نقيم الوضع العام للفريق لوجود بعض الإصابات مثل خليفة الحمادي الذي تعرض لإصابة مع المنتخب تختلف عن التي كان قد تعرض لها مع الفريق أمام الوحدة، إضافة إلى إصابة زايد العامري، سنرى خلال الساعات التي تسبق اللقاء مدى جاهزية جميع العناصر خاصة أن اللاعبين الدوليين سينضمون للفريق اليوم الخميس بعد الفراغ من معسكر المنتخب.

وقلل كايزر من غياب الدوليين عن تدريبات الفريق لتواجدهم مع المنتخب مؤخرا، مشيرا إلى انه ركز مع لاعبيه على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية، وأضاف: فقط لم نتدرب على التكتيك لأنه يحتاج إلى تواجد جميع العناصر لكن لا اعتقد أن هناك مشكلة.

وامتدح مدرب الجزيرة المهاجم علي مبخوت، مشيدا بالهاتريك الذي أحرزه في شباك منتخب الهند خلال المباراة الودية الدولية قبل أيام، لكن قال إن تألقه لن يؤثر على مردوده في لقاء السبت، لأن مبخوت، وحسب قوله، لاعب كبير ولا يحتاج إلى إشادة بتألق في مباراة، ذاكرا أنه يحرز الأهداف ويصنعها بشكل مستمر، وأنه يتوقع له المزيد من النجاحات في الموسم الحالي.

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