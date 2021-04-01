الرمادي: لا خيار غير الفوز على خورفكان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

اعترف أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان بالموقف الصعب الذي يمر به فريقه قبل 4 مباريات من نهاية دوري الخليج العربي بعد توقف رصيد الفريق في 11 نقطة حتى نهاية الجولة 22، مشيراً إلى أنه لا خيار غير تحقيق الفوز في بقية المشوار ابتداءً من مباراة خورفكان في السادسة إلا ربعاً من مساء السبت على ملعب خورفكان، وقال إن الحسابات واضحة أمام الفريق ولا مجال غير التغلب على التحديات في المرحلة الحالية بمضاعفة الجهد لدى اللاعبين ومزيد من التركيز سواء في مباراة الخور أو المباريات الأخرى.

واعتبر الرمادي فترة التوقف بين الجولتين 22 و23 جيدة في معالجة بعض الأخطاء ومراجعة مستوى الفريق في المباريات السابقة، مشيراً إلى ان التوقف منح الفريق الفرصة للتركيز أكثر والاستعداد لمباراة السبت بشكل مطمئن.

وأوضح الرمادي ان صفوف الفريق مكتملة ولا توجد غيابات تذكر غير حسن عبد الرحمن، وسوف يشارك مع الفريق اللاعب الهولندي الجديد من أصل مغربي إلياس بلحساني الذي محل مكان البرازيلي جارديل، توقع ظهوره بشكل جيد فهو من أصحاب المهارات العالية، وتمنى أن يؤدي الفريق مباراة جيدة تؤهله لتحقيق فوز ينعش آماله في البقاء.

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