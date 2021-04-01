تشكيل لجنة «قضاة الملاعب» الجديدة خلال أيام

المصدر: دبي - العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، أسماء أعضاء لجنة الحكام الجديدة، حيث أوشكت المشاورات التي تمت بين سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة المكلف برئاسة «قضاة الملاعب» بعد استقالة علي حمد المفاجئة وعدد من الحكام السابقين على الانتهاء، وفي مرحلة الرتوش النهائية، تمهيداً للإعلان الرسمي ومن ثم بدء صفحة جديدة للارتقاء بمنظومة التحكيم الكروية في الدولة.

وبعد تعافيه من مرض مفاجئ، كثف سالم علي الشامسي المكلف برئاسة لجنة الحكام اتصالاته من أجل اختيار أعضاء اللجنة الجدد، ويعتبر الحكم الدولي الأسبق محمد عمر أقرب المرشحين لتولي منصب نائب رئيس اللجنة بحكم خبرته الإدارية الكبيرة كرئيس سابق للجنة الحكام، وتمتعه بعلاقات متميزة مع كل عناصر منظومة التحكيم، كما ستضم اللجنة عنصراً من أصحاب الخبرة الكبيرة مثل إبراهيم الأعماش نائب رئيس لجنة الحكام السابق والذي يعتبر من الشخصيات التحكيمية المتميزة، إضافة للحكم الدولي السابق ناصر عبدالله ومحمد حنيفة وعنصر نسائي، وجارٍ التشاور معهم حتى الآن للاستقرار على الأسماء والقائمة النهائية.

تغيّرات تنفيذية

وستقوم لجنة الحكام الجديدة بإعادة ترتيب العمل التنفيذي للجنة، حيث يوجد توجه بتولي الخبير الآسيوي علي الطريفي مسؤولية المدير الفني بدلاً من منصبه الحالي مدير إدارة الحكام، من أجل الاستفادة من خبرته كمحاضر دولي له خبرات كبيرة في تلك المهمة، وسيكون هناك تفاوض وتشاور لتولي خالد الدوخي منصب مدير إدارة الحكام أو المدير الفني لحكام المراحل السنية، خصوصاً وأنه من المحاضرين المواطنين المتميزين، وفي حال رفض منصب مدير الإدارة سيتم ترشيح الحكم السابق سلطان ساحوه لمنصب مدير إدارة الحكام، خصوصاً وأنه يتمتع بقدرات إدارية كبيرة ومن الحكام السابقين المتميزين.

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