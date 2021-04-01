كودجو لاعب «مارس» وإيسايلا المدرب الأفضل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي، لشهر مارس، التي تنظمها الرابطة برعاية «اتصالات» الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، وذلك في إطار جهود تحفيز المتفوقين، وإبراز أداء المميزين.

وتوج لابا كودجو، مهاجم العين، بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر مارس، بعد تألقه اللافت وتفوقه على منافسيه المرشحين؛ وبول امبوكو لاعب الوحدة، وخليفة الحمادي مدافع الجزيرة، وفابيو ليما صانع ألعاب الوصل، والبرازيلي دودو لاعب خورفكان.

وحصد دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على منافسيه؛ مهدي علي مدرب شباب الأهلي، والبرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين.

وظفر خالد عيسى، حارس مرمى العين، بجائزة أفضل حارس، متفوقاً على الثنائي محمد الشامسي حارس الوحدة، وفهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس.

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