تعاون بين اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم بمقره في دبي أول من أمس اجتماعاً مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم والدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال توقيع مذكرة تفاهم تشمل تبادل الخبرات والبرامج والمناهج التعليمية التي من شأنها أن تساهم في تطوير الكوادر الإدارية والفنية العاملة بالاتحاد، وكذلك صقل مهارات منتسبي الجامعة في مختلف التخصصات أثناء فترات التدريب الميدانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز