«المحترفين» تناقش الأداء المالي للأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استعرض مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، في اجتماعه أول من أمس، تقرير مستجدات اللجنة المالية وما تضمنه من قراءة وتحليل الأداء المالي للأندية للسنة المالية 2020، في إطار جهود الرابطة للإبقاء على اطلاع على خطوات التوجه نحو الاستقلالية المالية على المدى البعيد، والسعي لتطبيق معايير الحوكمة في جميع هذه الإجراءات.كما ناقش المجلس كل ما يتعلق بنهائي كأس الخليج العربي للمحترفين والذي يقام بشعار «كأس الخمسين»، ووجه المجلس ببذل أقصى الجهود وتخصيص أفضل الترتيبات لتنظيم نهائي كأس الخليج العربي الذي يجمع فريقي شباب الأهلي والنصر الساعة 19.50 مساء التاسع أبريل المقبل على استاد الشارقة.

جاء ذلك في الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من جمال المري نائب الرئيس، محمد اليماحي، حسن المري، طارق الشبيبي، سعيد الكعبي، وجواهر السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

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