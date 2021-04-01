علي إبراهيم: فوائد متعددة للأبيض من تجربة الهند

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد علي إبراهيم المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، أن الأبيض حقق العديد من الفوائد الإيجابية، في تجربة الهند، التي فاز فيها بستة أهداف استعداداً لانطلاقة التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستقام بنظام التجمع في الإمارات يونيو المقبل، ومن أبروها عودة الروح القتالية للاعبين وإيجابية أجواء الاستعدادات ما ساهم في رفع معنويات اللاعبين وزيادة تركيزهم في أداء المباريات وأدائهم بشكل جيد.

ثبات

وأوضح علي إبراهيم، أن تجربة الهند شهدت العديد من النقاط الإيجابية ومنها ثبات تشكيلة اللعب واتضاح صورة تشكيلة الفريق بنسبة لا تقل عن 80% بالنسبة للجهاز الفني بقيادة المدرب فان مارفيك، وحرصه على ثبات التشكيلة خطوة إيجابية وكذلك تنوع خياراته في اللاعبين البدلاء، إذ كان لهم دور إيجابي في مجريات اللعب مثل طحنون الزعابي وماجد حسن وتيغالي عندما شاركوا في الشوط الثاني، إضافة إلى سعيه لتثبيت خط الظهر ما أظهره بشكل جيد في المباراة، وهي خطوة جيدة ولعل عودة خليفة الحمادي تشكل ورقة إيجابية مع وجود شاهين لأن كلاً منهما سيكمل الآخر، ولعل منح فرصة اللعب للحارس فهد الضنحاني في الشوط الثاني قرار مهم من المدرب، وخاصة أن اللاعب يظهر بمستوى طيب في مباريات فريقه بني ياس في الدوري ويعد مكسباً للمنتخب وأن له خبره سابقة مع المنتخب الأولمبي.

تألق

وعد المدرب علي إبراهيم تألق اللاعب علي مبخوت في المباراة، يجعله ورقة رابحة في تشكيلة الفريق وخاصة أن مبخوت قام بأداء دوري المهاجم وصانع الألعاب على أكمل وجه، ولعل تألق مبخوت وتوفيقه في تسجيل الأهداف مؤشر إيجابي في مصلحة المنتخب في الفترة المقبلة، كما شاهدنا تنوعاً في تسجيل الأهداف سواء من كرات ثابتة أو عرضية أو اختراق من العمق وهذه نقطة مهمة تعزز من مكتسبات الأبيض.

خطط

كما بين المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي أن هناك نقاطاً فنية كنت أتمنى أن تتحقق في التجربة مثل تعدد خطط اللعب وفق متطلبات وسير المباراة، من خلال تحول طرائق اللعب وتجربة توظيف بعض اللاعبين في مراكز أخرى، أثناء تحولات سير المباراة، في حال دخل تقدم المنافس في النتيجة، وتجربة تيغالي مع مبخوت، ولكن يبدو أن ضعف الفريق المنافس وعدم تعرض المنتخب لأي ضغوط، لم يمنحا المدرب تلك الفرصة، كما تمنيت تجربة ليما في مركز صانع الألعاب خلف علي مبخوت.

تجمّع

علم «البيان الرياضي» أن تجمّع المنتخب الوطني في شهر مايو ربما يتأجل أياماً عدة بسبب ظروف إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة المقررة إقامتها يوم 16 أو 17 مايو، وكان من المفترض تجمع المنتخب 15 مايو استعداداً لانطلاقة التصفيات الآسيوية المشتركة، إذ سيلعب الأبيض أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند يوم 7 وإندونيسيا يوم 11 منه، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.

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