«فيفا» يؤجل عمومية المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف نادي المريخ عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقرراً لها في السابع والعشرين من مارس.

وقال النادي بحسب الموقع الرسمي، آدم سوداكال رئيس نادي المريخ خاطب الفيفا بالموافقة على تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقرراً إقامتها 27 مارس قبل أن يتم تأجيلها ومخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بقرار التأجيل. وأضاف: إن الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب من رئيس النادي وضع خارطة طريق جديدة، بالتعاون مع الاتحاد السوداني. وفي 27 الجاري عقد المكتب التنفيذي لنادي المريخ جمعية عمومية أجاز خلالها النظام الأساسي وكوّن لجانه العدلية والانتخابية. وسابقاً، أعلن اتحاد جماهير المريخ عن تصعيدٍ في الفترة المقبلة حال رفضت الجهات ذات الصلة التدّخل في الشأن المريخي.

فيما وصف رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، الأوضاع في المريخ بالفوضى، وأكد، أن المجموعة المنسلخة من مجلس إدارة النادي تجمعوا وأقاموا جمعية عمومية وصفها بالمقصودة ولها أبعادها على حد قوله، موضحاً أن الأوضاع في المريخ لا تقبل قيام جمعية عمومية في الوقت الراهن.

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