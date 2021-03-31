مهدي: 8 أيام أمام شباب الأهلي للاستقرار على قائمة الآسيوية
أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن نظام الاتحاد الآسيوي للكرة، يسمح لكل فريق قبل أسبوع من أول مباراة، بالتغيير في القائمة، وأن لدى فريقه 8 أيام كافية لمعرفة جاهزية اللاعبين للبطولة الآسيوية.
وأوضح أن ما تردد حول إمكانية استبعاد كارتابيا من قائمة شباب الأهلي الآسيوية، بسبب كثرة إصابات اللاعب، سابق لأوانه، وقال: «لا أريد أن أستبق الأحداث، وكل شيء وارد حدوثه، وسوف نختار اللاعب الأكثر جاهزية».
وأضاف: «كارتابيا من اللاعبين المهمين، ونحن دائماً نتوقع أي شيء يحدث، واللاعب تعرض للعديد من الاصابات وبسببها شارك في 60% من المباريات، ولا أستطيع الحكم على هذا الوضع، لأني لم أكن متواجداً في فترة الإعداد».