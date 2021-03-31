مهدي: 8 أيام أمام شباب الأهلي للاستقرار على قائمة الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن نظام الاتحاد الآسيوي للكرة، يسمح لكل فريق قبل أسبوع من أول مباراة، بالتغيير في القائمة، وأن لدى فريقه 8 أيام كافية لمعرفة جاهزية اللاعبين للبطولة الآسيوية.

وأوضح أن ما تردد حول إمكانية استبعاد كارتابيا من قائمة شباب الأهلي الآسيوية، بسبب كثرة إصابات اللاعب، سابق لأوانه، وقال: «لا أريد أن أستبق الأحداث، وكل شيء وارد حدوثه، وسوف نختار اللاعب الأكثر جاهزية».

وأضاف: «كارتابيا من اللاعبين المهمين، ونحن دائماً نتوقع أي شيء يحدث، واللاعب تعرض للعديد من الاصابات وبسببها شارك في 60% من المباريات، ولا أستطيع الحكم على هذا الوضع، لأني لم أكن متواجداً في فترة الإعداد».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز