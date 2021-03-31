مدرب العين: سنتعامل مع مواجهة النصر باعتبارها نهائياً

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه سيتعامل مع مباراته أمام ضيفه النصر يوم الجمعة، على اعتبار أنها نهائي، موضحاً أن المنافس يتقدم على العين في الترتيب بفارق نقطتين، وعليهم أن يعملوا لتخطيه، وأكد أن المباراة لن تكون سهلة قياساً بمردود المنافس ومستوى لاعبيه الذين يتمتعون بإمكانات عالية، ولذلك عليهم الاستفادة من عامل الأرض وإظهار الرغبة في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

حظوظ متساوية

وقال: في المباريات الكبيرة تكون حظوظ الفريقين المتنافسين في الفوز متساوية، ونأمل أن نكون الفريق الفائز، لقد مضت استعداداتنا للمباراة بصورة جيدة، ولا نفكر في الوقت الحالي إلا بها، ونحن مطالبون بالعمل الجاد والتركيز، بيد أن المواجهة ستكون ضمن تحضيراتنا للبطولة الآسيوية، وهي كذلك فرصة لتحسين مستوى أداء اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أحمد برمان، وكايو كانيدو، ليبلغوا درجة الانسجام و الجهوزية المطلوبة، كما تعتبر المواجهة فرصة للاعبين الشباب الذين انضموا لصفوف الفريق أخيراً وأظهروا مستوىً جيداً ونرغب في منحهم المزيد من الفرص.

النصر

عن منافسه النصر، قال مدرب العين: نعرف قدرات لاعبيه الفنية الكبيرة، ويتوجب علينا أن نلعب مباراة متوازنة، وأعتقد أن الفريق الذي سيلعب بشكل أفضل وتسنح له فرص أكثر، سيكون هو الفريق الفائز، ولذلك علينا أن نكون الأفضل ونسعى لتسجيل أهداف أكثر من الخصم وفي نفس الوقت المحافظة على نظافة شباكنا، ظهرنا بصورة جيدة في المباريات السابقة بما في ذلك مباراتنا مع فريق بني ياس على أرضنا، ولكننا افتقدنا للحظ والذي نحتاج إليه أحياناً في كرة القدم وأتمنى أن يقف الحظ إلى جانبنا في مباراتنا المقبلة.

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