البياوي: الفجيرة بمن حضر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة أن «الذئاب» بمن حضر وأن عطاء فريقه لا يتوقف على غياب لاعب بعينه، وأن لاعبي الفريق على أهبة الاستعداد لمواجهة شباب الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة 23 من دوري الخليج العربي.

ووصف البياوي فترة توقف المسابقة في الفترة الماضية بالإيجابية ومنحنا فيها اللاعبين راحة كافية ومن ثم عادوا للتدريبات اليومية التي رفعت من معدلات اللياقة وقام الجهاز الفني بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والفنية.

وقال كل اللاعبين على درجة عالية من الاستعداد وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ونؤدي مباراة جيدة تكون امتداداً للقاء النصر السابق والذي تمكنا فيه من تحقيق الفوز.

وأشار إلى أنه سيفتقد لعدد من اللاعبين بداعي الإصابة إلى جانب اللاعب حمدان ناصر والبرازيلي الفارو اوليفيرا بسبب بند الإعارة بحكم قدومهما من شباب الأهلي لكن أعود وأقول إن الفجيرة بمن حضر ولن يتوقف لغياب لاعب والفريق بأكمله مكمل لبعضه بعضاً.

وعن فترة التوقف المقبلة التي تمتد لشهر كامل قال البياوي إنه سلم إدارة النادي برنامجاً متكاملاً في الفترة المقبلة ولكن تفكيرنا جله منصب نحو مباراة شباب الأهلي حالياً ومن بعد المباراة سيكون لكل حادث حديث.

بدوره قال كابتن الفجيرة إبراهيم المنصوري إن مباراة شباب الأهلي لن تكون سهلة على الفريقين ويدخلها كل طرف من أجل الفوز مشيراً إلى أن الفجيرة يطمح إلى الحصول على العلامة الكاملة.

وتابع نتطلع للظهور بصورة طيبة وذاهبون إلى دبي من أجل العودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظنا في البقاء مع كبار دوري الخليج العربي، واختتم كل مباراة تعد نهائياً للفريق.

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