تين كات: لاعبو الوحدة سعداء بعودتي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، عن ثقته في قدرة فريقه على الفوز على اتحاد كلباء، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، كاشفاً عن اعتقاده أن لاعبي الوحدة سعداء بعودته لتدريب الفريق.

ويستعد تين كات للظهور الأول في قيادة الوحدة في مباراة اتحاد كلباء، بعد عودته لتولي تدريب العنابي في ولايته الثانية، عقب إقصاء الصربي فوك رازوفيتش لسوء النتائج.

وقال تين كات: «مواجهة كلباء لن تكون سهلة، خاصة وأنه فريق قدم أداء جيداً هذا الموسم، ويملك نقاط قوة عديدة، ولكننا سنلعب على ملعبنا، وهي ميزة، ولدي ثقة في اللاعبين، وأننا سنحقق الفوز والثلاث نقاط».

وأضاف أن الوحدة يفتقد جهود خليل إبراهيم، الموقوف للطرد في مباراة الجزيرة، بينما ستحدد مشاركة الكونغولي مبوكو، بناء على جاهزيته، بعد تعرضه لإصابة، وخوضه مراناً واحداً فقط خلال الأسبوع الأخير.

وأوضح أن مباراة اتحاد كلباء، لا تعد تجربة للطريقة والتشكيلة التي سيخوض بها مواجهة الزوراء العراقي، في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مؤكداً أنها مباراة مختلفة تماماً، ويفضل التركيز على لقاء كلباء الذي يحترمه كثيراً.

وختم تين كات: «يجب أن نلعب كرة قدم جيدة، ونتحلى بالثقة، التي كانت أحد العوامل في تراجع النتائج، وأعتقد أن اللاعبين سعداء بعودتي للفريق، وعندما يأتي مدرب جديد إلى أي فريق، تتغير الأجواء وبيئة العمل، وهو ما حدث من خلال الأجواء الإيجابية الآن في الفريق، خصوصاً أن اللاعبين يعرفون طريقة عملي، كما أن الانتصار على الجزيرة الجولة الماضية، منح الوحدة ثقة أكبر، وسنحاول تطوير الأداء والنتائج في الفترة المقبلة».

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