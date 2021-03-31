مدرب حتا: نعزي الإمارات في رحيل حمدان بن راشد

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، عن خالص العزاء لقيادة وشعب الإمارات ولأسرة الفقيد الراحل ونادي حتا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال بعد مرور أيام على الحداد عاد الفريق للتدريبات بصفوف مكتملة استعداداً لمواجهة الظفرة في الجولة 23 لدوري الخليج العربي باستثناء اللاعب خامداموف بسبب التحاقه بصفوف المنتخب الأوزبكي، مشدداً على أهمية المباراة التي تعد بالنسبة لهم أهم مباراة في الموسم.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء الذي يحتضنه استاد حمدان بن راشد في نادي حتا بعد غد، إن أمامهم 4 مباريات متبقية قبل إسدال الستار على مسابقة الدوري، وتتطلب جميع المواجهات رفع شعار الفوز من أجل المحافظة على حظوظهم في سباق البقاء مع الكبار، لافتاً إلى أن المهمة بدت أكثر صعوبة بعد فوز الفجيرة على حساب النصر في الجولة الماضية، ويحتاج الفريق إلى البحث عن الحلول والطرائق المناسبة لتحقيق الانتصار في الجولة المقبلة.

ووصف فلاديمير مباراة الظفرة بـأنها الفرصة الأخيرة في مشوار البقاء وسيتحمل الفريق والجهاز الفني مسؤولية كبيرة لتحقيق الهدف وحصد نقاط الفوز الثلاث، مشيراً إلى أنه لا شيء مستحيلاً في عالم كرة القدم على غرار ما حدث في الجولة الماضية عندما نجح الفجيرة في تخطي فريق بحجم النصر.

ويحتل فريق حتا المركز الأخير برصيد 8 نقاط وتفصله ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه على البقاء فريق عجمان الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

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