قويض: مباراة الظفرة أمام حتا صعبة على الفريقين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة، صعوبة مباراة فريقه أمام حتا، بعد غد الجمعة، في الجولة 23 من دوري الخليج العربي، موضحاً أن المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، لأنهما يسعيان إلى تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى رغبة فرسان الظفرة في العودة إلى سكة الانتصارات، والتقدم في جدول الترتيب، بينما يعمل حتا على إثبات وجوده، والظهور بشكل جيد. وقال قويض إن المباراة بالنسبة له، تحتوي على نقاط البقاء بالدوري، بينما تمثل لحتا مزيداً من التحفيز في صراعه للبقاء، خلال الجولات الثلاث الأخيرة.

كما توقع المدير الفني لنادي الظفرة، أن يشوب المباراة حذر دفاعي ومجازفات هجومية، مشيراً إلى أنه يتحسب لكل ذلك، بالإضافة إلى قوة المنافس، الذي قدم مستوى متطوراً خلال مباراة بني ياس الأخيرة وما قبلها. وأضاف: حتا تغير كثيراً بعد الشتوية، وأصبح يمتلك فريقاً أفضل دفاعياً وهجومياً، ولديه لاعبون بدلاء مميزون، بعكس الظفرة، الذي تأثر بكثرة الغيابات والإصابات، ما أدى إلى تراجع مستواه.

كما أكد قويض أنه يتحسب لصعوبة المباراة، خاصة أن المنافس يتطلع للفوز، لذلك سيدخل بحذر، لتقديم مباراة متميزة وبمستوى أفضل من مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي، ومتفادياً أخطاء المباراة السابقة، مبيناً أنه سيواصل إتاحة الفرصة لبعض العناصر الجديدة في الفريق، خاصة من المقيمين، حتى يقف على حقيقة مستواهم، مشيراً إلى أنه حتى الآن، تمكن من الحكم على عمران الجساسي وبنجامين إيم وإدريس الأمين وبيدرو بافلوف، وتبقى اثنان سيعمل على رؤيتهم خلال الجولات المقبلة.

وأشار مدرب الظفرة، إلى غياب الرباعي خالد السناني وخالد بطي وسلطان الغافري وسهيل المنصوري وإبراهيم سعيد، بالإضافة إلى إدريس الأمين، الذي كان ضمن تشكيلة المباراة، وأصيب بوعكة مفاجئة. وكشف المدير الفني لنادي الظفرة، أن فريقه سيستغل فترة التوقف بعد المباراة، والتي تقارب الشهر، في الإعداد للجولات الثلاث الأخيرة من دوري الخليج العربي، والتي ستكون مضغوطة، وربما يؤدي الفريق خلال تلك الفترة أكثر من مباراة.

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