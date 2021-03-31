«الآسيوي» يكرّم محمد بن هزام

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كرّم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي؛ لمشاركته الناجحة في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد القاري أخيراً للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء لمنطقة غرب آسيا، الذي ناقش العديد من المحاور الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي السليم والحوكمة والدائرة التجارية ووحدة الحماية وأحدث التطورات في إدارة كرة القدم وغيرها.

وقام داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي بتسليم بن هزام شهادة المشاركة ودرع الاتحاد الآسيوي في مقر اتحاد كرة القدم بدبي. وأشاد الاتحاد الآسيوي بجهود الأمين العام ومشاركاته في تطور كرة القدم بالقارة الآسيوية من خلال مساهماته الفعالة وطرح المقترحات الخاصة بالجوانب التنظيمية والإدارية.

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