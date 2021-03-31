إيغور على رادار مرسيليا وإيفرتون وغلطة سراي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أصبح البرازيلي إيغور جيسوس، لاعب شباب الأهلي، محل اهتمام الكثير من الأندية الكبرى، مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته، في ظل تألق اللاعب في الخط الأمامي لـ«فرسان دبي».

وأشار موقع «جينيس فوتكيس»، إلى أن نادي أولمبيك مرسيليا، أبدى اهتمامه باللاعب جيسوس (20 سنة)، والذي يمتد عقده حتى ديسمبر 2022 مع شباب الأهلي.

وأوضح الموقع أنه سيكون على مرسيليا، التعامل مع منافسيه على ضم اللاعب، بعدما أبدت أندية ايفرتون وغلطة سراي، وأن موقع «ترانسفير ماركت»، يقدر القيمة السوقية الحالية لجيسوس، بنحو 4.5 ملايين يورو، ولكن يمكن أن تصل القيمة الفعلية لصفقة التعاقد مع اللاعب إلى 10 ملايين يورو.

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