مالديني يزور «مجموعة الإمارات» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، أمس، بزيارة المقر الرئيس لمجموعة الإمارات أثناء وجوده في دبي.

والتقى لاعب «إيه سي ميلان»، الذي يُعد واحداً من أعظم المدافعين على الإطلاق، السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، ودار الحديث حول علاقة الشراكة المتواصلة منذ نحو 15 عاماً بين طيران الإمارات والنادي الإيطالي العريق.

ويتولى مالديني حالياً منصب المدير التقني لنادي «إيه سي ميلان»، وقد رافقه خلال الزيارة كل من مايكيل أويتل مدير الرعاية، وكاسبر ستايلسفيج المدير التنفيذي للإيرادات في النادي. وكانت طيران الإمارات قد أكدت في العام الماضي استمرار دعمها نادي «إيه سي ميلان» ومددت رعايتها حتى نهاية موسم 2022 - 2023.

وفي إطار توسيع شراكة الناقلة مع النادي، يستمر ظهور شعار طيران الإمارات المميز Fly Better بشكل بارز على قمصان الفريق في جميع مباريات الموسم، كما تمتلك طيران الإمارات، بالإضافة إلى رعاية القميص، حقوق إبراز علاماتها التجارية في استاد «سان سيرو»، بالإضافة إلى التذاكر ومرافق الضيافة وحقوق تسويقية أخرى.

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