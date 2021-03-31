عودة الدوري.. أحلام متناقضة

المصدر: دبي - العوضي النمر

بعد انتهاء معسكر الأبيض وعودة اللاعبين الدوليين لأنديتهم، تتحول الأنظار ناحية دوري الخليج العربي، الذي يعود ليتجدد الصراع والأحلام المتناقضة في الجولات الأربع المتبقية، وباتت أهداف الفرق واضحة في الموسم الذي قارب على الانتهاء، وهي متمحورة في 3 أهداف تتنافس من أجلها نصف فرق الدوري.

وأول الأهداف الثلاثة لفرق الدوري يتمثل في حصد الدرع الذي يتنافس عليه بني ياس 48 نقطة، والجزيرة 47 نقطة، و«نظرياً» لا يزال الشارقة 41 نقطة وشباب الأهلي 40 نقطة والنصر 39 نقطة في الصراع، ولكن بشكل رقمي يصعب تحقيقه، بينما في الواقع، فالثلاثي يلعب على الهدف الثاني، وهو حجز مقعد في دوري أبطال آسيا.

أما ثالث الأهداف فيخص أهل قاع الترتيب الفجيرة وحتا وعجمان، والذين يسعون للهروب من دوامة الهبوط.

وستشهد الجولة 23 للدوري الجمعة والسبت المقبلين، صراعاً قوياً لأهل القمة، والقاع، في المقدمة يبحث بني ياس عن تأكيد صدارته، حينما يلتقي الشارقة الثالث برصيد 41 نقطة والأخير لا يزال يطارد الصدارة، كما يبحث عن تأكيد المقعد الآسيوي في حال تعثر حلم الاحتفاظ باللقب.

فيما يخوض الجزيرة الوصيف برصيد 47 نقطة تحدي استعادة الصدارة حينما يلاقي الوصل الثامن برصيد 34 نقطة، بينما يسعى شباب الأهلي الرابع برصيد 40 نقطة للتقدم خطوة للأمام عندما يلتقي الفجيرة الـ12 برصيد 14 نقطة والذي يسعى للنجاة من شبح الهبوط.

فيما تعتبر مباراة العين السادس برصيد 37 نقطة مع النصر الخامس برصيد 39 نقطة تأكيد للمكانة للتقدم خطوة سعياً لنيل مقعد آسيوي، الأمر ذاته ينطبق على مباراة الوحدة السابع «35 نقطة» وكلباء التاسع «32 نقطة».

وفي القاع يستضيف حتا الأخير برصيد 8 نقاط منافسه الظفرة الـ«12» برصيد 20 نقطة، والأخير يحتاج إلى فوز واحد لتأمين بقائه بالدوري، كما يستضيف خورفكان العاشر «21 نقطة» عجمان الـ13 برصيد 11 نقطة، ويكفي أبناء الخور تحقيق الفوز لضمان البقاء بالأضواء، فيما يحتاج عجمان إلى الفوز في كل مبارياته مع انتظار نتائج الآخرين.

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