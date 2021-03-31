يوسف حسين: «سداسية» الأبيض لن تخدعنا

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن الفوز الكبير الذي حققه الأبيض على الهند بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء أول من أمس لن يخدعنا قبل استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل.

وأضاف: ما أسعدني ليس النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق، بقدر استعادة اللاعبين الثقة وتنفيذ ما يطلبه المدرب خلال فترات التدريب أثناء المباريات، وتطبيق تعليمات خلال المباريات، وتنوع أسلوب اللعب وطريقة الوصول السريعة إلى المرمى وإسهام كل اللاعبين في الدفاع والهجوم، كما أن خيارات المدرب مارفيك أصبحت أكبر في كل المراكز وهو ما يفيدنا خلال المرحلة المقبلة في حال حدوث أي ظرف طارئ من إصابات أو مرض كما ستفيد المنتخب خلال منافسات البطولة المقبلة التي ستقام بنظام التجمع مما يتطلب اكبر عدد من اللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً.

وعن سبب اختيار منتخب الهند على الرغم من تواجد أكثر من منتخب قوي خلال تلك الفترة في دبي قال يوسف حسين: المدرب مارفيك هو من اختار مواجهة منتخب الهند وليس لجنة المنتخبات، وهو فريق من الفرق المتطورة.

شكر

فيما وجه محمد عبيد حماد مشرف منتخب الإمارات الشكر للاعبين على ما قدموه من جهد خلال المباريات الودية الأخيرة، وما يهمنا من مثل هذه اللقاءات الودية هو مردود اللاعبين داخل الملعب وأتمنى أن يحافظوا على هذا المستوى مع أنديتهم ليكونوا جاهزين للمعسكر الأخير الذي سيقام بداية من 15 مايو المقبل، يتخلله لعب مباراة ودية واحدة تكون بمثابة بروفة أخيرة قبل استكمال التصفيات الآسيوية.

معنويات

في حين، اعتبر ياسر سالم مدير منتخب الإمارات أن تجربة الهند جاءت فرصة للحصول على الثقة والطمأنينة ورفع المعنويات وتطبيق فكر المدرب خلال المباريات، مؤكداً أن نتيجة المباراة بالفوز بالسداسية لن تخدعنا ولكن سنبني على الإيجابيات ونتعلم من السلبيات، ونحن سعداء بالعمل التكتيكي الجيد وتعدد تسجيل الأهداف، مما يمنحنا ثقة قبل انطلاقة التصفيات المقبلة.

خطة

بدوره، علق علي خصيف كابتن الأبيض على نتيجة مباراة المنتخب الكبيرة على الهند بقوله: الفوز الكبير الذي حققه المنتخب لا يقلل من منتخب الهند الذي يتميز بالسرعة ويلعب بطريقة قريبة من المنتخبات التي نلتقيها في مشوار التصفيات، ونحن لا ننظر إلى النتيجة ونضعها مقياساً للتقييم ولكن الأهم بالنسبة لنا تطبيق خطة المدرب داخل الملعب على مدى فترات المباراة.

فرص

أشار محمد عبيد حماد إلى أن المدرب منح فرصة اللعب لعدد من العناصر المتميزة في ظل غياب عدد من اللاعبين بسبب المرض والإصابة، وجاء مردود هؤلاء بشكل جيد يدعونا للتفاؤل خلال الفترة المقبلة، وقال إن الجهاز الفني يتابع استعدادات باقي منتخبات مجموعتنا السابعة للتعرف على مواطن القوة والضعف بها، كما يتابع باقي المنتخبات كنظرة مستقبلة.

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