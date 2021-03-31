الجزيرة.. «4 نهائيات» لتحقيق الحلم

المصدر: أبوظبي - احمد عيسى

يدخل الجزيرة الجولات الأربع المتبقية في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي باعتبارها نهائي كؤوس يعمل خلالها على حصد العلامة الكاملة «12نقطة» سعياًَ لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب المنافسة التي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 47 نقطة خلف بني ياس المتصدر برصيد 48 نقطة، ما يجعل نيله للنمرة الكاملة غير كاف لتحقيق هدف التتويج بالبطولة نسبة لأفضلية بني ياس بفارق نقطة لكن الفريق، وحسب تصريحات الجهاز الفني واللاعبين باستمرار لا ينشغل بالمنافسين ويركز على حصد النتائج الإيجابية.

وكثف فخر أبوظبي خلال الأيام الماضية في فترة توقف الدوري، وعقب خسارته أمام جاره الوحدة في الجولة 22، من تدريباته بقيادة مدربه الهولندي مارسيل كايزر الذي ركز على تحضير عناصره بدنياً ومعنوياً في ظل غياب مجموعة من لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع المنتخب الوطني الذي أنهى فترة معسكره الإعدادي القصير.

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ويبدأ الجزيرة مبارياته الأربع المتبقية بمواجهة الوصل في الجولة 23 على ملعبه السبت المقبل، ونال فخر أبوظبي الأفضلية في لقاء الذهاب بالفوز 3-2 ويسعى لتكرار الانتصار في الإياب، ويواجه عجمان على أرض الأخير في الجولة 24 بعد أن كسب جولة الذهاب أيضا بنتيجة 3-0، لكن مهمته لن تكون سهلة في اللقاء لرغبة البرتقالي في الفوز للنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده بقوة.

ويلتقي الجزيرة في المباراة قبل الأخيرة بضيفه العين فيما كانت جولة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وهي المواجهة الأصعب التي تنتظره قياساً بتطور الزعيم في الأداء والنتائج مؤخراً، ويختتم الفريق مشوار المنافسة على ملعبه بمواجهة خورفكان الذي كان قد حقق مفاجأة كبرى في لقاء الذهاب بالفوز على الجزيرة 3-0 وهي المباراة التي بدأ بعدها فخر أبوظبي في تنظيم صفوفه لتعويض الخسارة ومصالحة جماهيره مع المنافسة على لقب بطولة الدوري.

خيارات متعددة

ويتميز الجزيرة في مبارياته المقبلة بجاهزية جميع عناصره وتوفر الخيارات أمام المدرب مارسيل كايزر الذي لم يواجه الكثير من النقص في الموسم الحالي الشيء الذي أدى إلى استقرار التشكيل ورفع درجة الانسجام بين اللاعبين وهو ما يراهن عليه الجهاز الفني لكسب نقاط بقية المباريات، خاصة في ظل تألق نجمه علي مبخوت الذي يمتلك دافعاً شخصياً للفوز بلقب هداف البطولة التي يتصدر فيها القائمة برصيد 21 هدفاً بجانب قيادة فريقه للتتويج باللقب من جديد.

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