تعزيز التعاون بين اتحاد الكرة و«الآسيوي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ناقش الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة مع داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في مقر الاتحاد بدبي، تعزيز التعاون المشترك على صعيد المسابقات والاستحقاقات القادمة التي تستضيفها الدولة مثل مباريات المجموعة السابعة في تصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بدور الاتحاد الآسيوي ومتابعته لكافة الأمور المتعلقة باستضافة البطولات القارية، إضافة إلى دوره المهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مباريات كرة القدم.

حضر اللقاء محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة وفاهد لازيم كارداني الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي.

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