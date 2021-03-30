«الأبيض» سداسية في شباك الهند

المصدر: دبي - العوضي النمر

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره الهند 6 - 0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس باستاد زعبيل، وتعد النتيجة فوزاً معنوياً مهماً، ورسالة اطمئنان على استعدادات «الأبيض» لمشواره المقبل في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، سجل الأهداف علي مبخوت «هاتريك»، وكل من خليل إبراهيم وفابيو ليما وتيغالي.

وسيطر «الأبيض» على مجريات الشوط الأول ونجح علي مبخوت في إحراز هدفين، الأول في الدقيقة 12 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني أشرك المدرب مارفيك الحارس فهد الظنحاني بدلاً عن المخضرم علي خصيف، كما أجرى 4 تبديلات أخرى، لزيادة فاعلية خط الوسط وتسريع وتيرة اللعب، وظهر الأبيض بفاعلية أفضل، وأضاف علي مبخوت هدفه الثالث «ق 60»، وسجل خليل إبراهيم الهدف الرابع «ق 64» وأتبعه هدف فابيو ليما «ق 71»، واختتم تيغالي الأهداف «ق 84».

تعادل

وفي ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي تعادل منتخبا الكويت ولبنان 1 - 1 أمس ودياً، تقدم «الأزرق» بهدف شبيب الخالدي «ق 14» وأدرك لبنان التعادل عن طريق محمد قدوحة «ق 59»، أدار المباراة حكمنا الدولي الدكتور عمار الجنيبي.

من ناحية أخرى يبحث المنتخب السعودي عن صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة عندما يستقبل نظيره الفلسطيني اليوم في مباراة رسمية بتصفيات المونديال، ويحتل «الأخضر» وصافة مجموعته برصيد 8 نقاط، بينما يحتل منافسه المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وتستضيف السعودية بقية مباريات المجموعة بالرياض في يونيو المقبل.

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