الأبيض يحقق فوزاً معنوياً على الهند بسداسية

المصدر: دبي - العوضي النمر - تصوير - سالم خميس

حقق منتخبنا الوطني فوزاً معنوياً كبيراً بتغلبه على نظيره الهندي بسداسية دون رد، بإمضاء علي مبخوت «هاتريك» وخليل إبراهيم وفابيو ليما وتيغالي، في اللقاء الذي أقيم بينما مساء اليوم على ملعب نادي الوصل في دبي، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في يونيو المقبل.

بدأ فان مارفيك مدرب «الأبيض» المباراة بتشكيلة مكونة من علي خصيف وبندر الأحبابي ووليد عباس وشاهين عبد الرحمن ومحمود خميس وعبد الله رمضان وعلي سالمين وخلفان مبارك وفابيو ليما وخليل إبراهيم وعلي مبخوت، سيطر منتخبنا على مجريات الشوط الأول مع تقدم الظهيرين، والضغط على الدفاع الهندي رغم بطء الأداء للاعبي الوسط، والفردية في الأداء لبعض اللاعبين، ونجح علي مبخوت في احراز هدفين الأول في الدقيقة 12 والثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب مارفيك عدة تغيرات باشراك فهد الطنحاني بدلا للحارس المخضرم علي خصيف وطحنون الزعابي ومحمد جمعة بيليه، وماجد حسن وتيغالي بديلاً عن خلفان مبارك وخليل إبراهيم وعبدالله رمضان ومبخوت لزيادة فاعلية خط الوسط وتسريع وتيرة اللعب، وظهر الأبيض بمستوي افضل وفاعلية افضل، وادائه في هذا الشوط مطمأن، و نجح علي مبخوت في احراز هدفه الثالث ق 60 ثم أضاف خليل إبراهيم الهدف الرابع ق 64 وسجل فابيو ليما الهدف الخامس ق 71، واختتم تيجالي اهدف الأبيض في الدقيقة 84.

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