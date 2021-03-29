"المحترفين" تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في شهر مارس

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، برعاية "اتصالات"، الراعي الرسمي للدوري، عن فئات أفضل لاعب، وحارس مرمى، ومدرب، لشهر مارس.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر مارس، البرازيلي دودو لاعب خورفكان الذي ساهم في قيادة فريقه إلى المنطقة الآمنة على لائحة الترتيب، وهو الذي سجل 6 أهداف وصنع 4 هذا الموسم، وفابيو ليما لاعب الوصل الذي ساهم في قيادة فريقه في سلسلة متتالية من عدم الخسارة بعدما رفع رصيده إلى 19 هدفاً هذا الموسم، والبلجيكي بول امبوكو لاعب الوحدة صاحب الخمسة أهداف هذا الموسم، والتوجولي كودجو لابا لاعب العين الذي استعاد خطورته التهديفية بقوة خلال مارس، والمدافع الدولي خليفة الحمادي الذي قدم مستويات بارزة مع الجزيرة.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر مارس، فتضم كلا من فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس الذي ساهم في قيادة فريقه لصدارة الترتيب، وخالد عيسى حارس العين الذي يساهم في إعادة التوازن لفريقه، ومحمد الشامسي حارس الوحدة صاحب الأداء اللافت في مارس.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر مارس، البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية، ومهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي حافظ على سلسلة عدم الخسارة المتتالية، والروماني دانييل إيسايلا.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 من ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 72 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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