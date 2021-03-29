«الأبيض» يلاقي الهند في ختام معسكر دبي الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي في السابعة مساء اليوم باستاد زعبيل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ونظيره الهندي، في ختام معسكر «الأبيض» بدبي، استعداداً لاستكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، وهي المباراة الثانية لـ«الأبيض» تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، بعد مواجهة العراق التي انتهت بالتعادل السلبي، يناير الماضي، ويغيب عن صفوف المنتخب كل من كايو كانيدو وعبدالله النقبي والحسن صالح الذين غادروا المعسكر للإصابة، فيما يعد المنتخب الهندي من المنتخبات المتطورة، وقدم مستوى جيداً في مباراته الودية الأخيرة مع منتخب سلطنة عمان، في دبي ونجح في التعادل بنتيجة 1 - 1، ومن المتوقع أن يكون نداً قوياً لمنتخبنا في ودية اليوم.

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من أوزبكستان بقيادة إلغيز تانتاشيف، ويضم المساعدين تيمور جينولين واندريه تسابينكو، والحكم الرابع محمد الهرمودي «الإمارات».

وأنهى منتخبنا تحضيراته للمباراة بعدد من الحصص التدريبية بمشاركة 25 لاعباً هم: علي خصيف، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة، يحيى الغساني، علي مبخوت، تيغالي، زايد العامري.

الجدير بالذكر أن الإمارات تستضيف المباريات المتبقية في المجموعة السابعة لتصفيات المونديال، وكأس آسيا بنظام التجمع خلال الفترة من 3 - 15 يونيو المقبل، في استادي آل مكتوم وزعبيل، ووفق إجراءات صحية مشددة.

ويلعب «الأبيض» أولى مبارياته أمام ماليزيا يوم 3 يونيو، ثم يواجه منتخبي تايلاند وإندونيسيا يومي 7 و11 منه فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز