سفير الإمارات في مصر يكرّم أبوريدة

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

كرّم الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات في مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي «كاف»، بمناسبة احتفاظه بعضوية مجلس «فيفا» للمرة الرابعة على التوالي، وقدم د. حمد الشامسي درع سفارة الإمارات، إلى أبوريدة، خلال استقباله أول من أمس، بحضور مريم خليفة الكعبي نائب السفير، وعبد الله صالح الحمادي رئيس قسم المندوبية، وصالح جمعة السعدي رئيس القسم الإعلامي والثقافي بسفارة الدولة، وعبّر د. حمد الشامسي، عن سعادته بفوز أبوريدة بالمنصب الدولي الكبير، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية المصرية.

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